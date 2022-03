Nadzieje na deeskalację konfliktu

Nastroje na rynkach finansowych pozostają dobre w oczekiwaniu na możliwy postęp w ukraińsko-rosyjskich negocjacjach. Nadzieje na zawieszenie broni wspierają sentyment rynkowy. Dziś w Turcji będzie odbywała się kolejna tura rozmów. Pojawia się możliwy do zaakceptowania dla obu stron scenariusz neutralnej Ukrainy.

Plan minimum na obecną chwilę to rozwiązanie kwestii humanitarnych na wschodzie kraju. Dzięki temu wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła blisko 1% wzrosty, a notowania kontraktów terminowych dalej wspinają się na północ docierając już w przypadku S&P 500 do lutowych maksimów. Niemiecki Dax jest natomiast na najwyższym poziomie od początku rosyjskiej inwazji. Gdyby dzisiejsze negocjacje przyniosły jakieś porozumienie, były trampoliną do kontynuowania obicia.

Główne indeksy odrobiły już spadki spowodowane inwazją w Ukrainie. W sytuacji gdyby konflikt stawał się mniej agresywny, coraz większy nacisk będzie kładziony na kwestie związane z polityką monetarną i podwyżkami w USA. Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich pozostaje w okolicy 2.5%, a oprocentowanie krótkiego końca krzywej jest wyższe niż długoterminowych obligacji. To sugeruje, że rynek wycenia istotne spowolnienie wzrostu w efekcie przeprowadzenia podwyżek stóp. Zagrożenia dla wzrostu na kolejny rok mogą więc determinować sytuację rynkową w kolejnych miesiącach. Notowania ropy zaliczyły spadek do 105 USD za baryłkę WTI w nadziei na uspokojenie sytuacji w Ukrainie oraz przez obawy związane z ponownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Chinach i przywracaniem obostrzeń. Oczekiwania na zaostrzenie polityki monetarnej przez Fed z kolei ciążą notowaniom złota, które spadają do poziomu 1920 USD za uncję. Na rynku walutowym po wczorajszych spektakularnych wzrostach USDJPY, które wydźwignęły notowania powyżej 124 jenów za każdego dolara, dziś obserwowane jest częściowe odreagowanie tego ruchu, a para spada w kierunku 123. To po słowach japońskiego ministra finansów Suzuki, który zwrócił uwagę, że zbyt gwałtowne zmiany na rynku walutowym nie są pożądane. Eurodolar natomiast cały czas pozostaje przyklejony do 1.10. Kalendarium makroekonomiczne w pierwszej połowie tygodnia nie należy do najciekawszych, ale prawdziwa kulminacja nastąpi w piątek. Wtedy poznamy nie tylko serię danych PMI jak w każdy pierwszy dzień miesiąca, ale i marcowe dane z rynku pracy, które będą ważne dla wyceny skali kolejnej podwyżki stóp przez Fed.