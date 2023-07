Nagel: Polityka EBC musi być bardziej nieubłagana od inflacji

Joachim Nagel z Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, wyraził bezkompromisowy pogląd na temat polityki monetarnej. Stwierdził, że instytucja musi być bardziej zdeterminowana w walce o spowolnienie inflacji - przekazał w piątek Bloomberg.

“Oczekujemy, że wysoka inflacja w strefie euro osłabnie, ale to jeszcze nie koniec” - skomentował. “Inflacja bazowa jest nieubłagana, więc nasza polityka pieniężna musi być jeszcze bardziej. Potrzebujemy siły” - podkreślił.

Nagel przypomniał, że EBC zadecyduje we wrześniu, czy konieczne będzie dalsze podnoszenie stóp procentowych. “Potrzebujemy wystarczająco wysokich stóp procentowych i musimy je utrzymać tak długo, jak jest to konieczne” - dodał.

W czwartek Europejski Bank Centralny dokonał dziewiątej podwyżki stóp procentowych. Stawki poszły w góry o 25 punktów bazowych do 3,75 proc. i osiągnęły najwyższy poziom od 2000 r., czyli czasów, kiedy banknoty i monety euro nie były jeszcze w obiegu. Decydenci zapowiedzieli jednak, że decyzja co do dalszych kroków pozostaje otwarta, co daje nadzieję, na przerwę w zacieśnianiu.