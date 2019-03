Nagrody Instytutu Biznesu Szczęśliwi pracownicy sukcesem firmy

Instytut Biznesu podczas uroczystej gali Ambasadorów HR 27 lutego 2019 r. nagrodził firmy i menedżerów. Po Ambasadorach Gospodarki, Innowacji i Zdrowia nadszedł czas na Ambasadorów HR i nagrody TOP President.

— W Connectis wierzymy, że talent może być wszędzie, ale szansy jego wykorzystania nie dostaje każdy. Dlatego my dajemy prawdziwą szansę na rozwój wszystkim, którzy tego naprawdę chcą. To co robimy od już ponad 20 lat, to wprowadzamy w świat IT i rozwijamy kariery ludzi naprawdę utalentowanych. Wiemy, że organizacje, które naprawdę cenią swoich pracowników, przyciągają najlepszych — powiedział Dariusz Dolczewski, Operations Manager w Connectis, odbierając statuetkę Ambasadora HR.

Connectis to jedna z trzech nagrodzonych firm. Zaszczytny tytuł otrzymały również Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz Brown-Forman Polska.

Podczas wieczoru odbyły się także debaty. Pierwszą „Szczęśliwy pracownik sukcesem firmy. Współczesne wyzwania w zarządzaniu firmą” poprowadziła Paula Rejmer, dyrektor Hays Poland, a udział wzięli: Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI, Rafał Hiszpański, prezes DAS Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej, Barbara Misiewicz--Jagielak, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, oraz Dariusz Dolczewski, Operations Manager z firmy Connectis.

Szczęśliwy pracownik sukcesem firmy. Współczesne wyzwania w zarządzaniu firmą: Od lewej: Rafał Hiszpański, prezes DAS Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej, Barbara Misiewicz-Jagielak, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Dariusz Dolczewski, Operations Manager z firmy Connectis, Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI. [fot. Łukasz Giersz].

Ewa Małyszko, prezes PFR TFI, podkreśliła, że większe zaangażowanie w budowanie bezpieczeństwa finansowego i komfortowej przyszłości emerytalnej pracowników może być wyróżnikiem dla pracodawców na rynku pracy. Gotowym narzędziem do zagospodarowania tej sfery są Pracownicze Plany Kapitałowe. Co prawda, są one programem powszechnym dla wszystkich pracodawców, ale jednocześnie dają one im dowolność w kwestii ustalania procentowej wysokości składki.

W wariancie podstawowym pracodawca może zadeklarować wpłatę w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika (wpłata podstawowa).

Ale pracodawca, podobnie jak pracownik, może zwiększyć swoją partycypację maksymalnie do 4 proc. wynagrodzenia brutto (wpłata dodatkowa).

To 2,5 proc. ponad bazową wpłatę może być tym narzędziem, które wyróżni pracodawcę na rynku, a dla obecnych i potencjalnych pracowników może być postrzegane jako wartość dodana. Wysokość składki ze strony pracodawcy i pracownika ma znaczenie dla przyszłej wysokości świadczenia emerytalnego. W przypadku ich łącznej partycypacji na maksymalnym poziomie 8 proc. pracownik ma szanse na wyższą stopę zastąpienia. Szacuje się, że przy 40-letnim okresie oszczędzania, składce 3,5 proc. od średniego wynagrodzenia, może zwiększyć stopę zastąpienia o 21 proc. Zakładając, że uczestnik programu korzysta z pełnej możliwości oszczędzania w PPK, tj. 4 proc. swojej składki i 4 proc. wpłacanych przez pracodawcę, to stopa zastąpienia po 40 latach oszczędzania wzrośnie o 45 proc.

To w dłuższej perspektywie może stanowić magnes przyciągający do tego, a nie innego pracodawcy.

Drugą debatę poprowadził redaktor naczelny Capital24.tv Tomasz Sańpruch, a w dyskusji poruszono wciąż gorący temat bezpieczeństwa danych osobowych i firmowych.

Wielka odpowiedzialność za pracowników spada na prezesów i całą kadrę zarządzającą. Podczas uroczystości przyznano również nagrody dla menedżerów. Laureatów wyłoniono w oparciu o sondaż przeprowadzony wśród kadry zarządzającej na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku.

O bezpieczeństwie danych osobowych i firmowych: Od lewej: Beata Pawłowska, Regional Director Central Europe Oriflame, dr Anna Stasiak-Apelska, Kancelaria Ożóg-Tomczykowski, Krzysztof Wantoła, prezes zarządu San Aero, doradca zarządu IPOPEMA TFI, oraz doktor nauk prawnych Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. [fot. Łukasz Giersz]

Tytułem TOP PRESIDENT 2018 nagrodzono: Beatę Pawłowską, Regional Director Central Europe Oriflame, dr. Edytę Bielak-Jomaa, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr. Mateusza Grzesiaka, Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, oraz Łukasza Blichewicza, prezesa Grupy Assay.

