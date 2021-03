Naimski: kupno PGE EJ 1 przygotowaniem do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej

Nabycie przez Skarb Państwa 100 proc. udziałów w PGE EJ 1, spółce odpowiedzialnej za budowę i eksploatację polskiej elektrowni jądrowej, to element przygotowania do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej - skomentował transakcję w piątkowym komunikacie Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W piątek spółki PGE, Enea, KGHM i Tauron poinformowały o tym, że podpisały ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 za 531,36 mln zł.