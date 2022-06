Naimski: rząd chce szybkiego ukończenia analiz ws. pływającego terminalu LNG

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rząd chce, by w krótkim czasie ukończone zostały analizy dot. inwestycji w pływający terminal gazu LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej - poinformował Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

„Chcielibyśmy, by analizy dotyczące inwestycji FSRU mogły być ukończone w krótkim czasie i będziemy podejmować decyzje. Wiemy, jak prowadzić tę inwestycję. Są prowadzone już prace projektowe przez Gaz-System dotyczące gazociągu łączącego FSRU z systemem przesyłowym. Łączący gazociąg jest przewidziany na może nawet 12 mld m sześc. gazu. Sama jednostka regazyfikująca to ok. 6 mld m sześc. Co do drugiej, będziemy decydować w miarę potrzeb” – powiedział Naimski dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku.