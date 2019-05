Najbardziej płaska krzywa rentowności brytyjskich obligacji od 2008 r.

Obligacje Wielkiej Brytanii stają się głównym beneficjentem kłopotów premier Theresy May, ponieważ inwestorzy zaczynają obstawiać obniżki stóp procentowych.

Ceny tzw. giltów (brytyjskich obligacji rządowych) wzrosły, aby zrekompensować spadek rentowności benchmarkowych papierów do najniższego poziomu od 2017 r., ponieważ inwestorzy szukają bezpiecznych aktywów w związku z rosnącym ryzykiem nieuporządkowanego brexitu. W przeciwieństwie do obligacji funt odnotował najdłuższą w historii przecenę w stosunku do euro, a akcje brytyjskich spółek zmierzają w kierunku realizacji największej miesięcznej przeceny w bieżącym roku.

Zobacz więcej źródło" Bloomberg

Gilty osiągnęły lepsze wyniki niż ich konkurenci w maju, w tym obligacje skarbowe i niemieckie bundy, w związku z perspektywą, że Bank Anglii będzie musiał zmienić kurs, i w kolejnym ruchu obniżyć stopy procentowe. Dziesięcioletnie obligacje Wielkiej Brytanii wzrosły mocniej niż dwulatki w związku z pogorszeniem nastrojów, co spowodowało, że krzywa rentowności stała się najbardziej płaska od czasu kryzysu finansowego w 2008 r.

W piątek rentowność 10-letnich obligacji utrzymała się na poziomie 0,95 proc., najniższym od czerwca 2017 r. Premia w stosunku do obligacji dwuletnich zmniejszyła się do około 30 punktów bazowych, schodząc do najniższego poziomu od prawie 11 lat.