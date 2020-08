Grupa amerykańskich multimilionerów-inwestorów gromadzi gotówkę na bezprecedensową skalę.

Tiger 21, klub ponad 800 inwestorów, poinformował, że jego członkowie zwiększyli udział gotówki w swoich aktywach do 19 proc. Powodem mają być obawy dotyczące skutków pandemii w amerykańskiej gospodarce. Na początku epidemii gotówka stanowiła 12 proc. aktywów multimilionerów. Tiger 21 poinformował, że ok. 25 proc. jego członków oczekuje obecnie, że kryzys potrwa co najmniej do końca czerwca przyszłego roku.