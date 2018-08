Najbogatsze lato w chorwackiej piłce nożnej

Około 80 milionów euro tego lata zapłaciły zagraniczne kluby za chorwackich piłkarzy. Według bałkańskich mediów, wkrótce ta kwota może być dużo większa, może nawet kilka razy... To kolejny sukces po srebrnym medalu reprezentacji Chorwacji w mistrzostwach świata.

Najwięcej, bo 20 mln AC Milan zapłacił Fiorentinie za Nikolę Kalinica; w poprzednim sezonie ten napastnik grał w Mediolanie na zasadzie wypożyczenia z Florencji. Z kolei 19 mln wydał Olympique Marsylia za obrońcę Red Bull Salzburg Duje Caletę-Cara. Sime Vrsaljko został wypożyczony z Atletico Madryt do Interu Mediolan za 6,5 mln, Ante Coric przeszedł z Dinama Zagrzeb do AS Roma za 6 mln, podobnie jak Borna Sosa z Dinama do VfB Stuttgart. Natomiast Cagliari wydało 5 mln za Filipa Bradarica z HNK Rijeka.

Suma 80 mln może być zwiększona, bowiem - zdaniem europejskich mediów - szykują się kolejne transfery chorwackich piłkarzy, i tych grających w reprezentacji, i tych, których zabrakło w kadrze Zlatka Dalica na rosyjski mundial.

Dotychczas najlepsze było lato 2014 roku, kiedy za Chorwatów zapłacono łącznie 94 mln euro, zaś rok później - 93 mln.

Najgłośniej jest o kapitanie narodowego zespołu Luce Modricu. Władze i trener Realu Julen Lopetegui twierdzą, że nie sprzedadzą tego rozgrywającego, ale Inter Mediolan nie zamierza łatwo zrezygnować. Chorwaccy dziennikarze piszą, że kwota za Modrica może osiągnąć 60 mln euro.

W Milanie są już Kalinic, Ivan Strinic i Alen Halilovic, a może dołączyć wkrótce Mateo Kovacic. "Od 20 do 50 milionów mogą kosztować transfery takich piłkarzy, jak Ivan Perisic, Kovacic, Ante Rebic i Andrej Kramaric, a są jeszcze Domagaj Vida czy Marcelo Brozovic" - przekonują media na Bałkanach.

W historii chorwackiego futbolu, najwięcej zapłacono za Kovacica - 31 mln euro z Interu do Realu (sezon 2015/16) i za Modrica - 30 mln z Tottenhamu do Realu (2012/13). W dalszej kolejności są transfery: Dejana Lovrena za 25,3 mln z Southamptonu do Lverpoolu (2014/15), Marko Pjacy 23 mln z Dinama do Juventusu Turyn (2016/17) i Mario Mandzukica 22 mln z Bayernu Monachium do Atletico (2014/15).

Co najmniej 10 mln zapłacono aż 25 razy za chorwackich zawodników. Na liście są też transfery z lat 90.: Dario Simica, Davora Sukera i Alena Boksica.