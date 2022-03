Mordaszow to największy pojedynczy akcjonariusz TUI, największego na świecie biura turystycznego, notowanego na giełdach w Londynie i Frankfurcie. Posiadał do niedawna 34 proc. akcji spółki, którą uratował od upadku w czasie pandemii.

Aleksiej Mordaszow, fot. Bloomberg

The Guardian przypomina, że Mordaszow był jednym z pierwszych oligarchów objętych sankcjami po napaści Rosji na Ukrainę. Oznaczało to ryzyko zamrożenia należących do niego akcji TUI wartości ponad 1 mld GBP. Okazało się jednak, że najbogatszy Rosjanin sprzedał 29,9 proc. akcji TUI spółce Ondero z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Bloomberg pisał o niej, że jest „powiązana” z Mordaszowem, ale prawo brytyjskiego terytorium zamorskiego nie pozwala tego ustalić. Ostatecznie udało się zamrozić tylko niewielki pakiet akcji TUI, wart 155 mln GBP, który Mordaszow sprzedał Severgroup, swojemu rosyjskiemu wehikułowi inwestycyjnemu, pisze The Guardian.