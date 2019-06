Najciekawsze zdjęcia tygodnia 23/2019

Przedstawiamy najciekawsze zdjęcia minionego tygodnia. Zapraszamy do oglądania i życzymy miłego weekendu!

1.

Tysiące osób spotkało się przy Bramie Tiananmen w Hongkongu, aby uczcić ofiary masakry na Placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie sprzed 30 lat. Niektóre źródła podają, że w 1989 r. podczas tłumienia pokojowej demonstracji tylko w Pekinie zginąć mogło nawet 10 tys. osób, a wiele osób poniosło śmierc najpierw trafiając do więzienia. Fot: Paul Yeung/Bloomberg



2.

W Stanach Zjednoczonych rośnie opór, także Republikanów, przeciwko decyzjom Donalda Trumpa, który sankcjami celnymi chce zmusić Meksyk do ograniczenia napływu nielegalnych imigrantów. Na zdjęciu senator Joni Ernst, republikanka z Iowa podczas cotygodniowego spotkania na Kapitolu. Fot: Andrew Harrer / Bloomberg



3.

Distinguished Visitors' Book z okolicznościowym wpisem prezydenta USA Donalda Trumpa i Melani Trump, pierwszej damy w Westminster Abbey w Londynie. W poniedziałek rozpoczęła się oficjalna wizyta pary prezydenckiej w Wielkiej Brytanii. Fot: Luke MacGregor / Bloomberg



4.

Prezydent USA Donald Trump i absolwenci Akademii Sił Powietrznych na ceremonii rozdania dyplomów, Colorado Springs, Kolorado, USA, w czwartek, 30 maja 2019 r. Fot: Kirsten Leah Bitzer / Bloomberg



5.

Gratka dla fanów Gwiezdnych Wojen. W kalifornijskim Disneylandzie otwarto największy w historii tematyczny park dedykowanym wielbicielom kosmicznej serii. Fot: Patrick T. Fallon / Bloomberg



6.

Para ryb zamieszkała w wyrzuconej do morza puszce po Coca Coli. Serię zdjęć wykonał dr Alex Tattersall w Lambeh Straits w Indonezji. Obrazują one, jak przyroda dostosowuje się do warunków życia w zniszczonym przez człowieka środowisku. Fot: Alex Tattersall / CATERS NEWS



7.

Brad Byers, zwany Human Toolbox, połyka 10 nienasmarowanych noży o długości ponad 70 cm każdy. Występ, według autora niejniebezpiecznieszy w repertuarze, kończy się ich przekręceniem o 180 stopni. Fot. Brad Byers / Caters News



8.

Białe niedźwiedzie rodzą się dość rzadko i nie są albinosami, lecz odmianą czarnych. Odpowiedzialny za to jest gen recesywny, a naukowcy podejrzewają, że może być to relikt przystosowywania się zwierząt do lodowca, który kiedyś pokrywał te okolice. Fot: Rafael Pernia/Caters News



9.

Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu przez 21 lat urosło do rangi prestiżowego wydarzenia biznesowego. Na zdjęciu pracownicy koncernu Kałasznikow. Fot: Andrey Rudakov / Bloomberg



10.

Kable elektryczne nad domami w Saulsville, Pretoria. W RPA rosną obawy, że Eskom Holdings, gigant odpowiedzialny za produkcję 95 proc. energii elektrycznej w RPA i prawie połowę w całej Afryce zbankrutuje. Fot. Waldo Swiegers / Bloomberg