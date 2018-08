Najciekawsze zdjęcia tygodnia 32/2018

Przedstawiamy najciekawsze zdjęcia minionego tygodnia. Zapraszamy do oglądania i życzymy miłego weekendu!

1. Kwalifikacje do biegu z przeszkodami na 3000 mężczyzn podczas Mistrzostw Europy Lekkoatletyka 2018 w Berlinie. Fot. REUTERS/Kai Pfaffenbach



2. W 2018 r. słynna MoMA (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku) otworzyła oficjalną stałą wystawę we wsi Staro Zhelezare w Bułgarii. To pierwszy projekt tego typu realizowany przez MoMa. Para artystów, Katarzyna i Ventislav Piriankov wraz ze swoimi studentami z akademii sztuk pięknych w Poznaniu odtworzyli znane obrazy, dodając do nich swoją interpretację. Fot. Hristo Rusev/NurPhoto via ZUMA Press



3. Izraelska policja ściąga z ulicy ultra ortodoksyjnego Żyda, który brał udział w proteście przeciwko zatrzymaniu członka jego wspólnoty za odmowę wykonania powołania do wojska. Fot. REUTERS/Ammar Awad



4. Przygotowanie do lotu przed odbywającym się w Bristolu festiwalem balonów. Fot. REUTERS/Hannah McKay



5. Mieszkańcy Londynu chłodzą się pomiędzy fontannami przed Royal Festival Hall. Fot. REUTERS/Henry Nicholls



6. Czyszczenie panelu heliostatycznego w Cerro Dominador Solar Thermal Plant na pustyni Atacama. To jedyny w Południowej Ameryce projekt wykorzystujący energię słoneczną, składający się z prawie 11 tys. gigantycznych luster. Fot. Cristobal Olivares/Bloomberg



7. Imigranci uratowani przez organizację Proactiva Open Arms na pokładzie łodzi przed przybyciem do portu na południu Hiszpanii. Fot. REUTERS/Juan Medina



8. Wojskowe śmigłowce Mil Mi-28 podczas pokazu akrobatycznego w czasie Międzynarodowych igrzysk wojskowych, odbywających się w Rosji. Fot. REUTERS/Maxim Shemetov



9. Miguel Garcia skacze z 27-metrowej platformy rozgrzewając się przed finałami odbywających się w Szwajcarii zawodów Red Bull Cliff Diving. Fot. REUTERS/Denis Balibouse



10. Belgijski poławiacz krewetek rozciąga sieci fot. REUTERS/Yves Herman



11. Mieszkańcy Izraela z mniejszości Druzów biorą udział w wiecu protestacyjnym przeciwko nowej ustawie, która określa Izrael jako "państwo narodu żydowskiego”. Napis w języku hebrajskim oznacza: "Przyszłość naszych dzieci jest wspólna ". Fot. REUTERS/Corinna Kern