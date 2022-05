Najdłuższa wzrostowa seria na chińskich giełdach od roku

Na zamknięciu sesji w Szanghaju indeks CSI 300 zyskiwał 0,78 proc.

Inwestorzy kupowali akcje w reakcji na prezentację danych o wskaźnikach PMI dla przemysłu i usług, które w oszacowaniu na maj odnotowały wzrost sugerujący wolniejsze tempo spadku aktywności gospodarczej. Nadal jednak pozostały jednak poniżej poziomu 50 pkt odgradzającego kurczenie się od rozwoju danego segmentu gospodarki. Rosnąc do 49,6 pkt PMI dla przemysłu ma już tę ważną barierę na wyciągnięcie ręki. Z kolei PMI dla usług ma nieco więcej do odrobienia, gdyż wzrósł do 47,8 pkt.

Inwestorzy zakładają, że złagodzenie epidemii Covid zapewni chińskim władzom więcej miejsca na zniesienie surowych ograniczeń, które stłumiły ożywienie gospodarcze.

Od najbliższej środy (1.06) Szanghaj ma wznowić transport drogowy i publiczny, co jest ważnym krokiem w kierunku pełnego ponownego otwarcia. Najnowsze dane pokazały, że liczba dziennych przypadków koronawirusa w Chinach spadła poniżej 100 po raz pierwszy od początku marca.

Choć indeks CSI 300 kończy maj w zielonych odcieniach, zaliczając miesiąc na plus, jednak licząc od początku roku jest nadal w głębokim dołku, z sięgającą ponad 15 proc. stratą.