Najdroższy miód na świecie w księdze rekordów

Kilogram miodu z tureckiej jaskini kosztuje 10 tys. EUR.

Centauri honey, miód zbierany w tureckiej jaskini, został oficjalnie uznany za najdroższy na świecie. Kilogram kosztuje 10 tys. EUR — poinformowała Księga rekordów Guinnessa.

Ciemny i gorzki miód zbierany jest w jaskini położonej 2,5 tys. metrów nad poziomem morza, daleko od osiedli ludzkich i innych kolonii pszczół. Wytwarzany jest z ziół leczniczych rosnących wokół jaskini. Jest bogaty m.in. w magnez, potas, flawonoidy i przeciwutleniacze.

W przeciwieństwie do większości pszczelarzy komercyjnych, którzy zbierają miód dwa-trzy razy w roku, firma Centauri Honey by Ahmet E. Cakir zbiera miód tylko raz w roku. Ma to na celu zapewnienie wystarczającej ilości miodu pszczołom.