Najem i inwestycje biją rekordy

W nieruchomościach być może ostatni rok rosnących wyników. W kolejnym czekają nas spektakularne otwarcia.

Łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2019 r. może przekroczyć 7 mld EUR, co byłoby wynikiem zbliżonym lub lepszym od rekordu odnotowanego w 2018 r. Rynek nieruchomości biurowych w Polsce wzbogacił się w tym czasie o ok. 745 tys. m kw. nowej powierzchni, rosnąc do 11,1 mln m kw., wynika ze wstępnego podsumowania mijającego roku sporządzonego przez Savills. W tym samym czasie powstało ok. 315 tys. m kw. powierzchni handlowej, dzięki czemu w Polsce jest jej już blisko 12,4 mln m kw., wybudowano również 2,7 mln m kw. powierzchni magazynowo-przemysłowej, co podniosło jej całkowite zasoby do poziomu 18,4 mln m kw.