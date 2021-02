Harmony Gold Mining rozważa wydobywanie złota w swojej najgłębszej kopalni Mponeng na jeszcze większe głębokości niż obecnie, co przedłużyłoby okres jej eksploatacji o jeszcze 20 do 30 lat.

Głębokość kopalni Mponeng w RPA, to obecnie ok. 4 km. Prezes Peter Steenkamp powiedział, że rezerwy rudy złota znajdujące się jeszcze głębiej są potężne. Dlatego spółka analizuje sposoby i potrzeby finansowe niezbędne do sięgnięcia do nich.

Harmony chce utrzymać roczną produkcję Mponeng na poziomie ok. 250 tys. uncji złota. Pozwoliłoby to utrzymać produkcję całej spółki na poziomie ok. 1,6 mln uncji rocznie. Wraz ze zwiększaniem głębokości wydobycia rośnie jednak jego ryzyko. Steenkamp twierdzi jednak, że radzenie sobie z wydarzeniami sejsmicznymi na większej głębokości nie będzie odbiegało znacząco od tego, jak jest realizowane obecnie. - Jesteśmy spokojni, że mamy technologię i wiedzę pozwalające nam na zrobienie tego – stwierdził.

