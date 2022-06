Najgorsza jest niepewność i brak możliwości przewidywania sytuacji

Rozmowa z Maciejem Trybuchowskim, prezesem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

– Uszkodzeniu uległo 30 proc. infrastruktury ukraińskiej. Trzeba odbudować m.in. 300 mostów, 8 tys. km dróg, kilka tysięcy budynków mieszkalnych – podkreśla Maciej Trybuchowski, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Jak wojna w Ukrainie wpływa na rynek kapitałowy i polską gospodarkę?

Sytuację na polskim, ale i europejskim rynku kapitałowym kształtuje teraz kilka czynników, choć niektóre z nich potęgowane są przez sytuację w Ukrainie. Poza samą agresją zbrojną jest to bez wątpienia inflacja, wahania cen surowców na globalnych rynkach czy sytuacja w Chinach związana z lockdownem, który zakłóca globalne łańcuchy dostaw.

Mimo że Polska jest krajem bezpośrednio sąsiadującym z objętą wojną Ukrainą, rodzimy rynek kapitałowy wykazał się pewną odpornością. Jest tego kilka przyczyn. Przede wszystkim po okresie pandemii rynek przyzwyczaił się poniekąd do funkcjonowania w szczególnej sytuacji. Plany ciągłości działania, wykorzystane na szeroką skalę podczas pandemii, zostały dzięki temu sprawdzone w praktyce i udoskonalone w ostatnich kilkunastu miesiącach, co też bez wątpienia miało wpływ na większą odporność rynku na wojnę, która nie wymusiła nagłej zmiany modeli biznesowych. Wcześniej zrobiła to bowiem pandemia. Współpraca biznesowa między polską a Ukrainą także nie ustała.

Obserwujemy nowy trend — przenoszenie działalności ukraińskich firm do Polski. W 2021 r. w Polsce zarejestrowanych było 22 tys. podmiotów z kapitałem ukraińskim — to aż jedna czwarta wszystkich zagranicznych firm działających w naszym kraju. Maciej Trybuchowski prezes KDPW

Pewnym problemem dla rodzimych firm, zwłaszcza z branży budowlanej, był odpływ pracowników z Ukrainy, którzy wrócili do ojczyzny, by walczyć w jej obronie. Nie bez znaczenia są także koszty związane z przyjęciem uchodźców.

Jak scharakteryzować zachowanie rynku w ostatnich trzech miesiącach?

Patrząc na główne indeksy giełdowe od dnia wybuchu wojny, czyli od 24 lutego, nie widać gwałtownych i trwałych spadków. WIG20 praktycznie się nie zmienił, a na przełomie marca i kwietnia notował wręcz wzrosty. Z kolei WIG odnotował spadek, jednak nie jakiś spektakularny. Fatalnie za to zareagował rynek IPO. W pierwszym kwartale 2022 r. spółki nie przeprowadziły żadnej oferty publicznej, a na główny parkiet przeszły tylko dwie spółki z rynku NewConnect.

Z kolei w ramach SPO z giełdy pozyskano jedynie 107 mln zł. W pierwszym kwartale 2021 r. wartość IPO na GPW wyniosła 2,3 mld zł, a wartość SPO – 574 mln zł. Inwestorzy wstrzymują się z decyzjami ze względu na niepewność związaną z wojną w Ukrainie, ale także z otoczeniem makroekonomicznym. Jednak zastój na rynku giełdowych debiutantów obserwujemy na całym świecie. Z raportu EY dotyczącego globalnego rynku IPO wynika, że w pierwszym kwartale 2022 r. zadebiutowało 321 spółek, czyli o 37 proc. mniej rok do roku. Wartość IPO zmniejszyła się o 51 proc., do 54,4 mld dol. Przy czym największą aktywność było widać w Azji, gdzie zadebiutowało 188 spółek (wartość tych ofert wyniosła 42,7 mld dol.). W Europie było zaledwie 47 IPO o wartości 2,7 mld dol.

Jak rynek zareaguje na szybkie zakończenie działań wojennych i przejście do odbudowy Ukrainy ze zniszczeń?

Jeśli uda się zawrzeć trwały pokój między Ukrainą i Rosją, a w kierunku naszego wschodniego sąsiada popłyną środki na odbudowę kraju, będzie to pozytywny sygnał dla gospodarki polskiej, ale i globalnej. Z pewnością przełoży się to także na nastroje inwestorów. Już teraz polski rząd przygotowuje grunt dla krajowych przedsiębiorstw pod przyszłą odbudowę Ukrainy. Część giełdowych spółek wyraziła gotowość do zaangażowania się w ten proces. A potrzeby są ogromne. Uszkodzeniu uległo 30 proc. infrastruktury naszych wschodnich sąsiadów. Trzeba odbudować m.in. 300 mostów, 8 tys. km dróg, kilka tysięcy budynków mieszkalnych.

100 mld dol. Na tyle szacuje się wstępnie zniszczenia ukraińskiej infrastruktury. Niektórzy eksperci szacują je znacznie wyżej, podając kwotę nawet 500 mld dol.

Polska mogłaby zaoferować Ukrainie kompleksową ofertę wsparcia, począwszy od procesów inwestycyjnych, poprzez zorganizowanie finansowania odbudowy, skończywszy na know-how rodzimych firm. Plan odbudowy Ukrainy po zakończeniu działań wojennych z pewnością będzie wspierany przez międzynarodowe organizacje, jak Unia Europejska czy Bank Światowy, co z kolei da gwarancję finansowania.

Wydaje się, że możemy liczyć na uzyskanie przewagi nad innymi krajami, m.in. ze względu na bardzo dobre relacje polsko-ukraińskie czy też zaangażowanie polskich firm przed wojną na ukraińskim rynku.

Jak rynek będzie się zachowywał w przypadku przerodzenia się wojny na Ukrainie w konflikt długoterminowy?

Bardzo trudno ocenić, jak zareaguje rynek na taki przebieg sytuacji. Wszystko zależy od tego, jak ten konflikt będzie przebiegał. Rosja zajęła część terenów suwerennej Ukrainy już w 2014 r., a mimo tego rynki „oswoiły się” z tą sytuacją. Eksperci kreślą kilka scenariuszy związanych z dalszym przebiegiem wojny. Jednym z nich jest konflikt długoterminowy lub zawieszenie broni, które także niczego nie rozwiązuje. Czy wówczas Ukraina przystąpi do odbudowy kraju? Czy zagraniczne firmy, w tym polskie, zdecydują się na zaangażowanie się na tym rynku? Trudno na te pytania jednoznacznie odpowiedzieć. Dla rynku najgorsza jest niepewność i brak możliwości przewidywania przyszłości.

Więcej na ten temat będziemy rozmawiać już wkrótce podczas debat Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych tym tematem do śledzenia panelu pt. „Wojna a ryzyko inwestycyjne i rynek kapitałowy”, który odbędzie się 7 czerwca o godz. 16.00.