Najgorszy kwartał obligacji skarbowych USA od 1980 roku

Bloomberg Barclays U.S. Treasury Index spadł o 4,25 proc. przez ostatnie trzy miesiące. Inwestorzy pozbywali się ich od stycznia, kiedy przejecie przez Demokratów pełnej władzy w USA otworzyło im drogę do realizacji zapowiadanego podczas prezydenckiej kampanii wyborczej planu zdecydowanego zwiększenia wydatków przez państwo. Obligacje USA taniały także z powodu opuszczania przez inwestorów tzw. bezpiecznych przystani w związku z postępem szczepień przybliżającym otwarcie gospodarki. Wraz z sygnalizowaną przez Fed „gołębią” postawą wobec inflacji spowodowało to wzrost 30 marca rentowności obligacji 10-letnich USA do 1,77 proc., najwyższego poziomu od stycznia ubiegłego roku. W marcu 2020 roku wynosiła 0,31 proc.

Indeks Bloomberg Barclays U.S. Treasury od początku 2021 roku Ralph Axel, strateg to Bank of America uważa, że inwestorzy uwzględnili już w cenach większość dobrych wiadomości, co powinno osłabić „chaotyczną” wyprzedaż w drugim kwartale. Podkreślił jednak, że optymistyczne oczekiwania dotyczące poprawy sytuacji gospodarczej mogą nie zostać spełnione, co otworzy możliwość kolejnych szoków. - Zakres możliwych wyników jest bardzo szeroki – powiedział Axel. – Mówimy z jednej strony o najciemniejszej głębi recesji, a z drugiej o możliwości największego wzrostu od dekad. Balansujemy między tymi dwiema możliwościami – dodał. Wielu analityków z Wall Street spodziewa się dojścia rentowności „dziesięciolatek” USA do 2 proc. na koniec 2021 roku. Peter Palfrey, zarządzający portfelem w Loomis Sayles uważa, że jest potencjał wzrostu nawet w pobliże 2,2 proc. jeśli dojdzie do silnego odbicia gospodarki.

