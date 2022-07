Najgorszy kwartał rynku metali od kryzysu 2008 roku

London Metal Exchange Index stracił od końca marca 23 proc. wartości. Najmocniej staniała w tym czasie cyna, o 38 proc. Aluminium straciło około jedną trzecią wartości, a miedź staniała o ok. 20 proc.

fot. Bloomberg

Metale taniały w minionym kwartale, bo Chiny, które są ich jednym z największych konsumentów, wprowadzając restrykcje mające zahamować wzrost zakażeń koronawirusem ograniczyły znacząco aktywność gospodarki. Popyt ma metale osłabia także rosnąca obawa, że zacieśnienie polityki monetarnej w największych gospodarkach wymuszone przez bardzo wysoką inflację może doprowadzić do recesji. W czerwcu Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu w tym roku o prawie jedną trzecią do 2,9 proc. Ostrzegł, że w przypadku materializacji zagrożeń wzrost może spaść nawet do 2,1 proc. w obecnym i 1,5 proc. w przyszłym roku, co będzie skutkować wzrostem per capita bliskim zera.

W czwartek rano cena metali spadała. Najmocniej cynku, którego kurs spadał o 1,3 proc. do 3315 USD za tonę na giełdzie w Szanghaju.

Od początku roku London Metal Exchange Index spada o 12 proc.