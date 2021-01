Najgorszy tydzień na Wall Street od października

Nasdaq spadł w piątek o 2 proc., stracił przez tydzień 3,5 proc., ale w styczniu wzrósł o 1,4 proc. Dow Jones spadł w piątek o 2 proc., a S&P500 o 1,9 proc. Przez tydzień oba indeksy zjechały o 3,3 proc. Dow Jones spadł w styczniu o 2 proc., a S&P500 o 1,1 proc. Oba indeksy kończyły ostatnią sesję miesiąca poniżej 50-dniowej średniej ruchomej.

Piątkowa sesja przypieczętowała najgorszy od października tydzień na amerykańskich rynkach akcji. Jako powód spadków kursów wskazywano obawy, że wyciskanie krótkiej sprzedaży przez spekulantów z forów inwestycyjnych na serwisie Reddit może zmusić fundusze hedgingowe do sprzedaży akcji w celu pokrycia strat. Inwestorów rozczarowały także dane wskazujące na dalszy spadek konsumpcji w USA i wzrost kosztów pracy, mogący przyczynić się do szybszego wzrostu inflacji. Wzrost niepewności mógł wynikać także z doniesień o pojawieniu się w USA południowoafrykańskiej odmiany koronawirusa, z którym walka znanymi już metodami jest trudniejsza. Rozczarowanie wywołał komunikat Johnson & Johnson o słabszej skuteczności szczepionki na COVID-19 niż opracowanych przez inne firmy.

fot. REUTERS/Brendan McDermid/Forum

Na zamknięciu taniało ok. 88 proc. spółek z S&P500.; Podaż przeważała we wszystkich 11 głównych segmentach indeksu. Najmocniej taniały akcje spółek przemysłowych (-2,1 proc), IT (-2,4 proc.) oraz spółek energii (-3,4 proc.). Najmniejsze straty poniosły w piątek segmenty nieruchomości (-1,0 proc.), ochrony zdrowia (-0,8 proc.) i użyteczności publicznej (-0,55 proc.).

Staniało 29 z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones. Najmocniej, o ponad 4 proc. spadały kursy Dow Inc., 3M i Chevronu, który rozczarował rynek informacją o niespodziewanej kwartalnej stracie oraz braku podwyżki dywidendy. Jako jedyny w indeksie zdrożał McDonald’s (0,5 proc.).

Na Nasdaq spadły kursy 70 proc. z ponad 3,3 tys. notowanych na tym rynku spółek. Spośród tych o największej kapitalizacji nie staniało tylko kilka firm branży półprzewodnikowej. Wśród technologicznych blue chipów z grupy FAANG najmocniej taniało Apple (-3,7 proc.). Jeszcze mocniej spadł kurs Tesli (-5,0 proc.), która doświadczyła najdłuższej od połowy listopada, trzydniowej przeceny. W piątek nie pomogło jej nawet pojawienie się drugiej rekomendacji z ceną powyżej 1000 USD za akcję spółki.

Akcje GameStop, właściciela sklepów z grami wideo, który stał się znany na świecie za sprawą działań spekulantów z serwisu Reddit, zdrożały w piątek o 68 proc. pomimo ograniczeń dotyczących ilości akcji i opcji wprowadzonych dla użytkowników przez serwis Robinhood. S3 Partners podało w trakcie sesji, że dochodzący w piątek do 80 proc. wzrost kursu spółki powodował tylko w piątek straty krótkiej sprzedaży sięgające 7,8 mld USD. Od początku roku oszacowano ją na ok. 20 mld USD.