Najlepsi dostawcy narzędzi i usług magazynowych w 2021 roku.

Każdy prowadzący magazyn - bez względu, czy mały, czy duży - wie, że istnieją produkty, bez których działalność magazynów byłaby niemożliwa, a przynajmniej znacznie utrudniona. To właśnie dla nich stworzyliśmy to zestawienie. Znajdują się w nim topowe firmy, których narzędzia bądź usługi są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania magazynu.

Air Protect System

Air Protect System to polska marka wypełnień powietrznych stworzona przez firmę Politan. Stanowi alternatywę dla kartonu czy folii bąbelkowej. Marka oferuje poduszki i maty powietrzne w kilku wariantach, maszyny do ich napełniania oraz urządzenia peryferyjne: stolik, rollomat, kosz zasypowy i stanowisko pakowaczy, również w wersji z blatem.

Air Protect System zagwarantuje skuteczną ochronę zawartości paczek, które wysyła Twoja firma. Wypełnienia Air Protect System mają wiele zalet: są kilkukrotnie lżejsze niż papier, zajmują niewiele miejsca magazynowego, nadają się do ochrony nawet bardzo delikatnych przedmiotów, nie zawyżają kosztów przesyłki, ich nadmuchiwanie nie zajmuje dużo czasu, są rozwiązaniem ekonomicznym, wpływają na spadek liczby reklamacji, są przyjazne środowisku i generują mniej bałaganu niż inne wypełnienia.

Klienci kupujący te wypełnienia regularnie mogą wynająć od producenta urządzenie do nadmuchiwania mat i poduszek powietrznych za 1 zł!

Biurwa.pl

Biurwa.pl to profesjonalny sklep internetowy, w którym każdy może zaopatrzyć się w niezbędne artykuły biurowe. Obsługuje dużych i małych przedsiębiorców, osoby prywatne i instytucje państwowe. Od wielu lat cały zespół firmy pracuje nad optymalizacją procesów logistycznych oraz rozbudową wewnętrznych rozwiązań informatycznych, w celu rozszerzenia oferty oraz podniesienia wygody zakupów każdego swojego klienta. Marka obecna jest na rynku od ponad 10 lat. W ofercie sklepu znajduje się ponad 20 tysięcy produktów potrzebnych w każdym przedsiębiorstwie, takich jak: papier ksero, artykuły i urządzenia biurowe, produkty chemiczne i spożywcze. Firma stawia na krótki czas realizacji zamówienia i wygodne zakupy w swoim sklepie internetowym. Dla stałych klientów oferuje atrakcyjne rabaty, prezenty do zakupów oraz odroczony termin płatności. Dostawy towaru realizowane są przez firmy kurierskie na terenie całej Polski. Biurwa.pl to zaufana marka zyskująca coraz większą rzeszę klientów.

BNS Magazyn WMS

System zarządzania magazynem BNS Magazyn WMS to wszechstronny i elastyczny system, który pozwala na efektywne zarządzanie magazynem za pomocą terminali mobilnych, tabletów i desktopów. BNS Magazyn WMS optymalizuje zarządzanie przepływem ładunków i ich dokumentacją. Umożliwia także śledzenie ich lokalizacji w ciągu całego procesu - od momentu przyjęcia do chwili, w której towar opuszcza magazyn.

Korzyści z wdrożenia systemu to m.in.: zarządzanie ładunkami i towarem w wielu lokalizacjach w czasie rzeczywistym, zmniejszenie kosztów logistycznych, szybki zwrot z inwestycji, wzrost pojemności poprzez efektywne wykorzystanie miejsc składowania, znacząca redukcja liczby błędów oraz szybsze przygotowywanie zamówień.

System stosowany jest w magazynach produkcyjnych, handlowych, kontraktowych oraz ecommersowych. Firma integruje BNS Magazyn WMS z innymi systemami w firmach typu ERP, a także platformami internetowymi i systemami kurierskimi. Dodaje również indywidualne moduły oraz automatyzuje procesy nie tylko magazynowe.

Magazyn AutoStore®

Magazyn AutoStore® wraz z systemem kompletacji Richter + Frenzel w Reichertshofen.

Richter + Frenzel jest hurtownią urządzeń sanitarnych oraz materiałów budowlanych. Zapewnia kompetentne doradztwo i dystrybucję produktów. W Reichertshofen powstało centrum logistyczne, dzięki któremu R+F może zaopatrywać swoich partnerów oraz klientów na terenie całego kraju. Jedną z największych inwestycji w nowej siedzibie firmy stanowi AutoStore® oraz system przenośników do kompletacji zamówień i paletyzacji, wdrożone przez Hörmann Logistik.

Dla R+F został wykonany projekt oraz symulacja systemu zgodnie z aktualnymi danymi logistycznymi, a sam AutoStore® został zintegrowany z nowym budynkiem. Zaowocowało to stworzeniem magazynu składającego się z 50.000 kontenerów i obsługiwanego przez 45 robotów. Zgodnie z przepływem materiału, porty zostały umieszczone po jego przeciwnych stronach. Magazynem zarządza system WMS HiLIS AS, opracowany specjalnie przez firmę Hörmann Logistik dla systemów AutoStore®.

Treeco

Od ponad 10 lat firma Treeco dostarcza najlepsze ekologiczne rozwiązania dla logistyki. Jako dystrybutor firmy Ranpak - oferuje dla klientów naturalne wypełniacze do paczek. Papierowe wypełniacze to doskonała alternatywa dla wyrobów z tworzyw sztucznych – poduszek, folii bąbelkowej, pianek oraz wszelkich podobnych produktów, które zaśmiecają środowisko. Rozwiązania oferowane przez Treeco są wykorzystywane przez firmy posiadające jedno, jak

i kilkaset stanowisk pakujących, a wykwalifikowani specjaliści wybiorą dla klienta najlepszy system pakowania, oraz przeprowadzą szkolenie dla pracowników. Różnorodny asortyment zapewnia możliwość doboru systemów manualnych dla małych firm, jak i w pełni zautomatyzowanych dla dużych przedsiębiorstw. Firma gwarantuje dostawę materiałów do produkcji wypełniaczy do 72h roboczych, jak i stałą opiekę serwisową.

Way2Send

Way2Send oferuje rozwiązania IT, których celem jest upraszczanie i automatyzacja wszelkich procesów dotyczących realizacji zamówień ze sklepów internetowych, m.in.: pobieranie zamówień z dowolnego systemu sprzedażowego, aktualizację stanów magazynowych, awizację dostaw, kompletację, pakowanie, drukowanie etykiet, generowanie dokumentów i wysyłanie ich mailem do klientów, pobieranie i rozsyłanie statusów zamówień, odbiory w sklepach stacjonarnych oraz zamawianie kuriera. Z systemu korzystają operatorzy logistyczni obsługujący branżę e-commerce, ale również duże, średnie i małe sklepy internetowe. Way2Send integruje systemy sprzedażowe, marketplejsy, systemy typu ERP, WMS oraz firmy kurierskie w Polsce i za granicą. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówień nie muszą więc pracować na pojedynczych systemach. Mogą skupić się na głównych zadaniach wykonywanych w ramach obsługiwanych procesów. Efekt? Uproszczenie operacji, oszczędność czasu, kontrola kosztów, skalowalność i eliminacja pomyłek.

Magazynuj.to

Zestawienie przygotował portal www.magazynuj.to – pierwsza niezależna platforma magazynowa łącząca sprawdzonych partnerów logistycznych i klientów poszukujących usług magazynowych. To marketplace, na którym można zaoferować lub znaleźć każdą usługę magazynową, od małych magazynów typu self-storage do wielkopowierzchniowych magazynów A-klasowych. To nie tylko technologia i algorytmy podpowiadające najlepsze rozwiązania. To również zespół doskonałych fachowców z branży magazynowej, którzy pomogą zarówno szukającym usług, jak i partnerom logistycznym poszukującym nowych klientów.

W roku 2020 platforma obsłużyła ponad 400 zapytań od potencjalnych klientów, których skojarzyła z magazynami partnerskimi. Dzięki temu partnerzy logistyczni zanotowali do 640.000 PLN rocznego przychodu. W bieżącym roku serwis planuje podwojenie tego wyniku.

Uzupełnieniem portalu jest nowy serwis www.praca.magazynuj.to, w którym dostępne są oferty pracy w branżach magazynowej, logistycznej, spedycyjnej, transportowej i produkcyjnej.

Firmy, które poszukują pracowników w tych obszarach już teraz mogą opublikować ogłoszenia rekrutacyjne. Do dyspozycji ogłoszeniodawców dostępne są dedykowane narzędzia do zbierania i zarządzania aplikacjami od kandydatów dostarczone przez wiodącego dostawcę - firmę AppManager.