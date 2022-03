Najlepsi polscy przedsiębiorcy. Wizjonerzy z pasją

Rafał Brzoska z Grupy Kapitałowej Integer otrzymał główną nagrodę w tegorocznym konkursie EY Przedsiębiorca Roku. Tytuł został przyznany przedsiębiorcy, "którego biznesowe koncepcje kopiuje wiele osób w kraju i za granicą, tylko po to, żeby kolejnego dnia dowiedzieć się, że on po raz kolejny podniósł poprzeczkę".

Za nami 19. edycja konkursu EY Przedsiębiorca Roku, podczas której zostali nagrodzeni liderzy polskiej gospodarki. Wręczenie nagród odbyło się 4 marca na warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec. W skromnej oprawie, bez fajerwerków i zastawionych stołów.

– Wiemy, że to nie jest dobry czas na świętowanie. Ale też wierzymy, że pracę, dorobek oraz sukcesy naszych polskich przedsiębiorców powinniśmy uszanować i docenić – powiedział podczas uroczystości Jacek Kędzior, partner zarządzający EY Polska.

18 laureatów konkursu reprezentujących 12 firm rywalizowało w trzech kategoriach: „Nowy Biznes”, „Produkcja i Usługi” oraz „Nowe Technologie, Innowacyjność”. Jury, 13-osobowe gremium, składające się z autorytetów świata biznesu i – rotacyjnie – zwycięzców poprzednich edycji konkursu, wyróżniło także dodatkowo trzy firmy, przyznając im nagrody specjalne. Wszyscy uczestnicy wydarzenia podkreślali trudną sytuację, w jakiej znajduje się aktualnie Ukraina, wysyłali wyrazy poparcia i szacunku w kierunku osób dotkniętych przez wojnę.

– Warto w tych okolicznościach pamiętać, że nasze bezpieczeństwo bierze się także z silnej gospodarki, którą budują silni przedsiębiorcy. Dlatego jako Polski Fundusz Rozwoju jesteśmy partnerem tego konkursu, który wspiera rozwój najbardziej utalentowanych polskich przedsiębiorców – powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

Potentat na rynku usług kurierskich

Najważniejsze wyróżnienie w postaci tytułu „EY Przedsiębiorca Roku” otrzymał Rafał Brzoska, twórca i prezes zarządu Grupy Kapitałowej Integer.

– Tytuł został przyznany przedsiębiorcy, którego biznesowe koncepcje kopiuje wiele osób w kraju i za granicą, tylko po to, żeby kolejnego dnia dowiedzieć się, że on po raz kolejny podniósł poprzeczkę – powiedział Jacek Kędzior, wręczając tę najważniejszą nagrodę.

Rafał Brzoska całkowicie zmienił branżę kurierską w Polsce, wprowadzając na rynek pierwsze paczkomaty pod marką InPost. Biznesmena wyróżnia niesamowita chęć rozwoju i ekspansji, która umożliwiła poszerzenie usług InPostu na wiele rynków zagranicznych. Stworzona przez niego firma posiada obecnie 15 tys. paczkomatów w Polsce i kolejne 4 tys. w innych krajach Europy, a w samym tylko 2020 r. InPost obsłużył 249 milionów przesyłek w paczkomatach i w ramach usług kurierskich.

– Ta nagroda jest wyróżnieniem dla mojego zespołu, który nawet w trudnych momentach nigdy mnie nie zostawił. Gdy kilka lat temu praktycznie chowano nas 5 metrów pod ziemią, zespół z własnej woli pobierał wynagrodzenie z dwumiesięcznym opóźnieniem. Życzę wszystkim polskim przedsiębiorcom właśnie takich współpracowników. Mówi się, że firma to ludzie, co często jest pustym frazesem. Mam wielkie szczęście, że mój zespół to nie jest pusty frazes i to on „dowiózł” tę nagrodę – powiedział Rafał Brzoska.

Rafał Brzoska będzie miał okazję reprezentować Polskę w kolejnym etapie konkursu – międzynarodowym konkursie EY World Entrepreneur Of The Year 2021, gdzie zmierzy się ze zwycięzcami plebiscytu z blisko 60 krajów świata. W swoim przemówieniu podkreślił solidarność i wsparcie dla przedsiębiorców z Ukrainy.

– Gdyby to było osiem dni temu, to skupiłbym się na podziękowaniach, wizji, strategii, na tym, jak dumnie jest być polskim przedsiębiorcą, który nie tylko osiąga porażki, ale od czasu do czasu też jakiś sukces. W obliczu strasznej tragedii, która dotknęła bratni naród ukraiński, chciałbym, by nikt z nas nie musiał przeżywać tego, co przeżywają niektórzy polscy przedsiębiorcy, którzy na Ukrainie robili interesy. Jestem całym swoim sercem i myślami z każdym, nawet najmniejszym przedsiębiorcą ukraińskim, który dzisiaj nie ma już niczego. Chciałbym tę nagrodę tym przedsiębiorcom osobiście zadedykować – mówił Rafał Brzoska.

Przedsiębiorca otrzymał również statuetkę w kategorii „Produkcja i Usługi”. Jury doceniło Rafała Brzoskę jako „przedsiębiorcę, który udowodnił, że Winston Churchill miał rację, mówiąc, iż sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu”.

Pasja to klucz do innowacji

Nagrodę w kategorii „Nowe Technologie, Innowacyjność” otrzymał Przemysław Kimla, założyciel technologicznej firmy KIMLA zajmującej się produkcją i rozwijaniem innowacyjnych laserów do cięcia metali i innych obrabiarek sterowanych komputerowo. Produkty te używane są w przemyśle ciężkim, motoryzacji i w procesach produkcyjnych sprzętu AGD. Przemysław Kimla jest wynalazcą, konstruktorem i pasjonatem technologii, co przełożyło się na sukces jego biznesu.

– Nigdy nie wyznaczałem sobie celów, tylko robiłem to, co lubię. Zawsze podążałem za pasją. Bardzo pomogła mi rodzina, partnerzy i wszyscy moi pracownicy, bez których ten sukces nie byłby możliwy. Dziękuję wam, to również wasz sukces – powiedział Przemysław Kimla, odbierając statuetkę.

Co wyróżnia firmę KIMLA na tle konkurencji? Interdyscyplinarność i umiejętność łączenia wiedzy z wielu różnych dziedzin nauki. Dzięki temu narodziła się unikalna i innowacyjna technologia doceniana przez największych potentatów na światowym rynku. Dowodzi tego fakt, że klientami firmy są takie marki jak Tesla, Bosch, Siemens czy LG.

– Nowoczesne technologie wymagają w dzisiejszych czasach integracji bardzo wielu dziedzin nauki. Można stworzyć biznes na bazie samej elektroniki, samego oprogramowania czy produkcji urządzeń mechanicznych. Jednak prawdziwym wyzwaniem było stworzenie firmy, która jest mechatroniczna, łączy wszystkie te dziedziny nauki i technologie w jedną całość. Dopiero to połączenie daje proces konkurencyjny, umożliwiający wyróżnienie się na całym świecie – opowiadał Przemysław Kimla.

Od Kopciuszka do giganta na rynku

Wszyscy uwielbiamy historie małych przedsiębiorców, którzy bez dużego kapitału zakładają startupy przeradzające się następnie w firmy odnoszące znaczące sukcesy. Właśnie taką drogę przeszła Eliza Trzmiel z Inter Group, zwyciężczyni w kategorii „Nowy Biznes”. Wszystko zaczęło się od pomysłu na produkcję jednorazowych pilniczków do paznokci, czego nie dokonała wcześniej żadna inna firma, zarówno na naszym, jak i na europejskim rynku. Jury konkursu doceniło Elizę Trzmiel za „udowodnienie, że nie posiadając kapitału na start, można wypiłować sobie sukces dzięki odwadze i determinacji”.

– Chciałabym bardzo podziękować naszemu teamowi, bez którego nie znajdowałabym się w miejscu, w którym się znajduję, oraz wszystkim kontrahentom, który uwierzyli w nasz produkt. Bardzo się cieszę, że nasze produkty są rozpoznawalne w branży beauty, a także z chęcią kupowane przez wszystkie kosmetyczki w Polsce – powiedziała Eliza Trzmiel.

Inter Group jest aktualnie jedyną spółką w Europie zajmującą się produkcją wysokiej jakości pilniczków do paznokci oraz innych produktów manicure. Historia sukcesu zaczęła się kilka lat temu, w małym salonie kosmetycznym prowadzonym przez panią Elizę. Dzięki wytrwałości firma w ciągu 5 lat stała się czołowym producentem artykułów ściernych do manicure i pedicure w Europie, aktualnie wytwarza swoje produkty w dwóch halach fabrycznych.

Biznes z myślą o społeczeństwie

Jury przyznało specjalną nagrodę dla właścicieli firmy Giganci Programowania, czyli dla Dawida Leśniakiewicza, Piotra Pełki, Sebastiana Langa i Radosława Kuleszy, czterech absolwentów Politechniki Warszawskiej, za „budowanie kompetencji przyszłości wśród najmłodszych”. Celem stworzonej przez nich innowacyjnej technologii edukacyjnej jest podnoszenie umiejętności poruszania się w świecie cyfrowym dzieci i młodzieży oraz nauka logicznego myślenia tak, by młodzi mogli bez kompleksów wejść na nowoczesny rynek pracy.

Przedsiębiorcy, którzy mają swoje placówki m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Chile, Meksyku, a nawet w Australii, chcą osiągnąć pozycję światowego lidera w zakresie nauki programowania dla dzieci i młodzieży.

– Rozwój Gigantów Programowania daje ogromną satysfakcję. Mamy świadomość, że robimy coś dobrego dla całego społeczeństwa. Wiemy, że dzieci i młodzież są przyszłością naszego świata. Dlatego naszą misją jest rozwój kompetencji cyfrowych. Nie mówię tylko o rozwoju programistycznym, ale również o nauczaniu młodych ludzi tego, jak świadomie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii – powiedział Dawid Leśniakiewicz.

Kolejną nagrodę specjalną otrzymał Tomasz Łysoń, założyciel Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego Łysoń. Wyróżnienie zostało przyznane za połączenie tradycji rodzinnej i biznesu, a to wszystko w harmonii z przyrodą i lokalną społecznością.

– Jest to dla mnie bardzo cenne, że branża pszczelarska jest doceniania w wielkim biznesie – przyznał Tomasz Łysoń.

Początki Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego Łysoń sięgają lat 50., kiedy dziadek aktualnego prezesa firmy, również pszczelarz, zaszczepił pasję i miłość do pszczół u swojego wnuka. Tomasz Łysoń podkreślił w swoim przemówieniu, że niezwykle ważną rolę w budowaniu biznesu odgrywa otwarta głowa, pasja i pozytywne nastawienie do wyzwań stojących na drodze każdego przedsiębiorcy.

– W firmie mówią o mnie „szef – nie ma problemu”. Jest to niezwykle ważne w każdym biznesie, ponieważ problemy są po to, by je rozwiązywać. To zawsze przyświeca każdemu wyzwaniu, jakie pojawia się na naszej drodze – intuicja, rozwiązywanie problemów w prosty, czasem niekonwencjonalny sposób – podkreślił Tomasz Łysoń.

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łysoń jest światowym liderem na rynku producentów sprzętu pszczelarskiego. Eksport stanowi aż 70% przychodów spółki, a jej produkty można znaleźć w 70 krajach. Firma ciągle się rozwija, produkując nie tylko sprzęt, ale również miody naturalne oraz inne produkty pszczele.

Coś więcej niż rozrywka

Kolejną nagrodę specjalną przyznano Grzegorzowi Miechowskiemu, Przemysławowi Marszałowi i Michałowi Drozdowskiemu z 11 bit studios – za dynamiczną ekspansję międzynarodową (przychody ze sprzedaży zagranicznej wynoszą ok. 98% całego kapitału spółki w ostatnich latach).

– Różne osoby pytały, dlaczego nam się udało i dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Odpowiedzią jest nasz zespół. Są to ludzie zaangażowani, szczerzy, mający gigantyczną ambicję, by odkrywać nowe obszary tworzenia gier komputerowych – powiedział Przemysław Marszał.

11 bit studios jest również niezwykle świadomą społecznie spółką. Gry tworzone przez firmę mają na celu nie tylko dostarczanie rozrywki, ale również niesienie przesłania, czego dowodem jest największy hit studia, czyli „This War of Mine” – gra, która niezwykle dobitnie pokazuje okropieństwa wojny. 11 bit studios wydało niedawno dodatek do tego tytułu, z którego całość zysku przeznacza na fundację War Child pomagającą dzieciom, które ucierpiały w wyniku konfliktów zbrojnych.

Solidarni z Ukrainą

Organizatorzy i laureaci konkursu mocno podkreślali swoją solidarność z Ukrainą.

Praktycznie wszystkie firmy uczestniczące w gali są aktywnie zaangażowane w pomoc dla Ukrainy, czy to wysyłając sprzęt i zaopatrzenie, czy organizując różne inicjatywy dla uchodźców uciekających przed terrorem.

– Ogromnie cieszę się z tego, że wszyscy finaliści tej edycji konkursu są wśród przedsiębiorców, którzy pomagają, wspierają i są częścią wielkiego zrywu solidarności, który obserwujemy każdego dnia – powiedział Jacek Kędzior.

Bogdan Łukasik z firmy Modern Expo nominowanej w kategorii „Produkcja i Usługi” nie mógł uczestniczyć w gali, gdyż koordynował ewakuację swoich pracowników z fabryki znajdującej się na terenie objętym działaniami wojennymi.

– Mam nadzieję, że wsparcie zarówno od wielkiego biznesu, jak i tego dopiero rozwijającego się będzie kontynuowane i jeszcze się wzmocni, ponieważ ci ludzie na to zasługują i tego potrzebują – zauważył Dawid Leśniakiewicz.

Przedsiębiorcy zaapelowali o to, byśmy pamiętali o Ukrainie również w przyszłości, jako że będzie ona potrzebowała długofalowej pomocy w ciągu najbliższych lat. W kuluarach jak mantra powtarzali: chcemy dawać uchodźcom pracę, by jak najszybciej mogli wrócić do normalnego życia.

– Pamiętajmy o Ukrainie nie tylko teraz, ale również za pół roku i za rok. Potrzebujemy długofalowego podejścia, by skutecznie pomóc naszym przyjaciołom – podsumował Przemysław Marszał.