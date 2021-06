Najlepsza kampania Employee experience

Firma 7N – to zdobywca nagrody głównej w kategorii Employee experience tegorocznej Siły Przyciągania.

Firma 7N, działająca w branży IT, wie, jak dbać o swoich współpracowników w czasie pandemii. Każdy zatrudniony w spółce konsultant ma swojego agenta, który opiekuje się nim od momentu rekrutacji aż po realizowanie kolejnych projektów.

- Rolę agenta w naszej firmie należy rozumieć podobnie jak w branży piłkarskiej. To osoba, która dba o liczne potrzeby konsultantów, aby mogli skupić się na wykonywaniu swoich obowiązków - mówi Olga Żółkiewicz, konsultant ds. budowania marki pracodawcy i doświadczeń pracowników w firmie 7N.

- O czym to świadczy? Wiemy, jak przyciągać i zatrzymywać najlepszych w branży – podkreśla Olga Żółkiewicz.

- Spory nacisk kładziemy na rozwój kompetencji technicznych. Organizujemy szkolenia dla konsultantów IT. Są one prowadzone przez trenerów zewnętrznych lub nasz ekspercki zespół – podkreśla Olga Żółkiewicz.

Jeszcze przed lockdownem szkolenia odbywały się stacjonarnie w warszawskim biurze. Natomiast od marca są prowadzone online w specjalnie stworzonym do tego celu studiu nagraniowym.

- Staramy się zapewniać naszym pracownikom dostęp do najciekawszych wydarzeń branżowych. Nie zapominamy też o rozwoju ich kompetencji miękkich. Mogą oni brać udział w warsztatach online dotyczących skutecznego prowadzenia negocjacji, budowania marki osobistej i udzielania informacji zwrotnej - wylicza Olga Żółkiewicz.

Przedstawiciele firmy doskonale wiedzą, że rozwój kompetencji technicznych to za mało. Dlatego zachęcają współpracowników do podjęcia wyzwań sportowych w firmowych, letnich igrzyskach online. Oferują też webinaria z fizjoterapeutą i odbywające się zdalnie treningi wzmacniające kręgosłup i pracę serca.

- Dbamy też o komfort pracy. Osoby, które przed pandemią pracowały w biurze, teraz wykonują swoje obowiązki w domach. Często robią to przy stole kuchennym na niezbyt wygodnym krześle. Dlatego na czas pracy zdalnej mają możliwość skorzystania z firmowych krzeseł i monitorów – podkreśla Olga Żółkiewicz.

