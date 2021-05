Najlepszy tydzień notowań złota od 6 miesięcy

Cena złota wzrosła w piątek i przez cały tydzień.

Opublikowane w piątek dane z amerykańskiego rynku pracy w kwietniu okazały się bardzo odległe od oczekiwań inwestorów. Liczba stworzonych przez gospodarkę miejsc pracy w ubiegłym miesiącu okazała się ponad trzykrotnie niższa niż oczekiwano. Paradoksalnie dla rynków okazało się to bardzo dobrą wiadomością, bo zmniejszyło zagrożenie zacieśnienia przez bank centralny polityki monetarnej. Reakcją był spadek rentowności obligacji i osłabienie dolara. Dla notowań złota był to impuls wzrostowy. Na zamknięciu piątkowej sesji na Comex kurs uncji złota z czerwcowych kontraktów rósł o 0,9 proc. do 1831,30 USD. Wcześniej, w pierwszej reakcji na dane z rynku pracy, drożało nawet 1,45 proc. W ujęciu tygodniowym złoto zdrożał o 3,6 proc., najmocniej od listopada ubiegłego roku.