Dane Europejskiego Banku Centralnego o nowych pożyczkach udzielonych firmom z eurolandu w kwietniu pokazały zacieśnianie dostępu do kredytu przez banki, pisze Reuters.

Miesięczny napływ pożyczek do firm ze strefy euro wynosił 26,8 mld EUR w kwietniu. W marcu sięgał 51,1 mld EUR. Spowodowało to, że roczne tempo wzrostu napływu nowych pożyczek do firm spadło do 3,2 proc. i jest najniższe od 14 miesięcy. W marcu wynosiło 5,3 proc., przypomina Reuters.