Najwięksi inwestorzy z rynku obligacji uważają, że minęła era niskiej inflacji

Pimco, Capital Group oraz inni duzi inwestorzy z rynku obligacji twierdzą, że błędne jest przekonanie iż banki centralne osiągną długoterminowy sukces w walce z wysoką inflacją, informuje Bloomberg.

Nie budzi wątpliwości, że banki centralne w Europie i USA są w stanie obniżyć inflację cen detalicznych podnosząc stopy i spowalniając wzrost gospodarczy lub nawet powodując recesję. Stratedzy największych firm inwestujących na rynku obligacji, m.in. Pacific Investment Management Co., Capital Group czy Union Investment uważają jednak, że spowodowanie spadku inflacji poniżej wieloletniego szczytu nie oznacza powrotu stabilności cen z minionych lat. Zwracają uwagę, że w okresie rozwoju globalizacji tanie surowce i niskie koszty pracy pomagały utrzymywać niską inflację. Obecnie to się zaczęło zmieniać. Ropa i gaz są drogie, a odczuwalny brak rąk do pracy pozwala pracownikom skutecznie walczyć o wyższe wynagrodzenia.