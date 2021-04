Największa amerykańska giełda kryptowalut wejdzie 14 kwietnia na Nasdaq

Coinbase Global dostał zgodę amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na bezpośrednie wejście na Nasdaq, donosi Reuters.

Wydarzenie uważane za zwycięstwo zwolenników kryptowalut nastąpi 14 kwietnia. Coinbase nie przeprowadzi pierwotnej oferty publicznej akcji. Dlatego ich cena będzie zależeć od oferowanej w rynkowych zleceniach. W dokumentach składanych regulatorowi w marcu Coinbase informował, że na rynku niepublicznym jego akcja była wyceniana w pierwszym kwartale na średnio 343,58 USD. Oznacza to 13-krotny wzrost wyceny spółki w ciągu zaledwie kilku miesięcy do ok. 68 mld USD.