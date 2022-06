Największa podwyżka stóp w Norwegii od 20 lat

To największa podwyżka od 2002 roku. Jest dwukrotnie większa niż oczekiwała większość ekonomistów. Główna stopa wzrosła po niej do 1,25 proc.

- Bazując na obecnej ocenie perspektyw i bilansie ryzyk stopa polityki prawdopodobnie zostanie znów podwyższona do 1,5 proc. w sierpniu – ogłosiła Ida Wolden Bache, szefowa Banku Norwegii.

Bank centralny prognozuje wzrost głównej stopy do 3,0 proc. do połowy 2023 roku. Wcześniej wskazywał, że sięgnie 2,5 proc. do końca przyszłego roku. Analitycy podkreślają, że to wynik presji wywieranej przez wysoką inflację.