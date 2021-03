Akcje „spółek w ciemno” tanieją w związku z obawami, że ich wyceny poszły zbyt wysoko na fali entuzjazmu trwającego od prawie roku, donosi Reuters.

ETF „spółek w ciemno”, Defiance Next Gen SPAC Derived, spadał o ponad 6 proc. na amerykańskich rynkach akcji. Zmierza do największej tygodniowej przeceny od października, kiedy został uruchomiony.

Popularność „spółek w ciemno” zaczęła rosnąć w ubiegłym roku. Wchodzą one na giełdę, a inwestorzy kupujący ich akcje wiedzą jedynie, że ich celem jest przejęcie lub fuzja z inną spółką. Zwykle nie wiadomo jaką, dlatego ważne są zwykle osoby firmujące „spółkę w ciemno”, mające przyciągnąć inwestorów.

Reuters pisze, że do przeceny „spółek w ciemno” w ostatnim czasie przyczyniło się ogłoszone w lutym połączenie Churchill Capital IV z producentem aut elektrycznych Lucid Motors. W oczekiwaniu na transakcję akcje „spółki w ciemno” zdrożały o ponad 500 proc. Po jej ogłoszeniu staniały o ponad 40 proc. po pojawieniu się wątpliwości co do przyszłości spółki, która wciąż nie rozpoczęła regularnej produkcji.

Reuters przypomina, że dwuletnie badanie zakończone w styczniu przez JP Morgan Asset Management wykazało, że sponsorzy, czyli pierwsi inwestorzy „spółek w ciemno” osiągali średni zwrot wynoszący 958 proc. Średni zwrot inwestorów stosujących strategię "buy and hold" akcji „spółek w ciemno” wynosił 90 proc.