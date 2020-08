Największe cięcia produkcji ropy w USA od czasów huraganu Katrina

W ostatnich dniach amerykański rynek ropy naftowej żyje tematem podwójnego zagrożenia w rejonie Zatoki Meksykańskiej w postaci huraganu Laura oraz burzy tropikalnej Marco.

Jeszcze na początku bieżącego tygodnia sytuacja wydawała się opanowana, jednak z czasem huragan Laura zaczął przybierać na sile. Obecnie nadal są szanse jego dalszego umacniania się, co oznacza, że południowej wybrzeże Stanów Zjednoczonych może doświadczyć największych zniszczeń od czasu huraganu Katrina z 2005 r.

Produkcja ropy naftowej w rejonie Zatoki Meksykańskiej także została obniżona najbardziej od 15 lat. Firmy wydobywcze działające na tym obszarze ewakuowały pracowników z 310 platform wiertniczych, obniżając produkcję ropy o 1,56 mln baryłek dziennie. To spadek aż o 84% w stosunku do normalnego poziomu wydobycia w regionie. Dla porównania, w 2005 r. cięcia produkcji w Zatoce Meksykańskiej wyniosły około 90%.

Ogólnie, rejon Zatoki Meksykańskiej odpowiada za około 17% całkowitego amerykańskiego wydobycia ropy naftowej oraz aż 45% przetwórstwa tamtejszej ropy w rafineriach. Uderzenie huraganu Laura ma nastąpić na tym obszarze w czwartek.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

W rezultacie, notowania ropy naftowej w USA rosną. Jeszcze wczoraj rano ten efekt był słabo widoczny, jednak wraz z narastaniem siły huraganu Laura, narasta także niepewność co do potencjalnych zniszczeń infrastruktury naftowej oraz potencjalnego przedłużającego się spadku wydobycia. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że na ogół zaburzenia produkcji ropy związane z huraganami mimo wszystko są przejściowe i krótkotrwałe, więc realizacja naprawdę czarnego scenariusza jest mało prawdopodobna.

SOJA

Soja w USA najdroższa od stycznia br.

Bieżący tydzień na rynku soi upływa pod znakiem wzrostów. Notowania tego towaru w Stanach Zjednoczonych znajdują się już powyżej 9,20 USD za buszel. To najwyższy poziom cen od drugiej połowy stycznia br., czyli od siedmiu miesięcy.

Wzrostom cen soi sprzyjają podobne czynniki, które w ostatnim czasie wspierają także notowania kukurydzy w USA. Głównym argumentem strony popytowej są duże zakupy amerykańskiej soi przez Chiny. Wczoraj amerykański Departament Rolnictwa potwierdził, że Chiny kupiły 204 tysiące ton soi z USA, co jest wyjątkowo dużym jednodniowym wynikiem. Zamówienie ma dotrzeć do Państwa Środka w sezonie 2020/2021, rozpoczynającym się 1 września.

Wzmożone zakupy amerykańskich towarów rolnych przez Chiny wynikają z zobowiązań zawartych w tzw. porozumieniu pierwszej fazy. Jest to pierwszy etap planowanego szerszego porozumienia handlowego na linii USA-Chiny. Póki co Chiny zobowiązały się m.in. do regularnych zakupów dużych ilości amerykańskich towarów rolnych i na razie to postanowienie jest realizowane.

Notowania soi w USA – dane dzienne