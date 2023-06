Największe spółki wzrostowe pociągnęły indeksy w dół

Na amerykańskich rynkach akcji taniały przede wszystkim spółki wzrostowe, którym nie sprzyjała zwyżka rentowności obligacji USA wywołana niespodziewaną podwyżką stóp procentowych przez bank centralny Kanady. Decyzję tłumaczono uporczywością wysokiej inflacji. Rynek obligacji uwzględnił w cenach wzrost stóp procentowych w USA o 25 pkt. bazowych do lipca. CME FedWatch Tool nadal pokazuje, że rynek najbardziej spodziewa się 14 czerwca przerwy w zacieśnianiu polityki monetarnej. Z prawie 22 proc. we wtorek do 31 proc. wzrosło jednak prawdopodobieństwo, że Fed zdecyduje jednak o podwyżce stóp.

fot. Bloomberg

Popytem na rynku akcji kolejny dzień cieszyły się akcje małych spółek, a także przecenionych mocno wcześniej w tym roku banków regionalnych. Indeks pierwszych, Russell 2000, wzrósł w środę o 1,8 proc., a S&P 500 Regional Banks zyskał 1,7 proc.

Opublikowane w środę dane makro nie poprawiły nastrojów. Najpierw rozczarowała wiadomość o większym niż oczekiwano spadku chińskiego eksportu, a potem o największym od ośmiu lat wzroście deficytu handlowego USA. Ekonomiści ostrzegli, że utrzymanie tendencji zarysowanej w kwietniu może negatywnie wpływać na wzrost gospodarczy USA.

Choć S&P500 spadał na zamknięciu, to prawie 70 proc. spółek wchodzących w jego skład kończyło sesję wzrostem kursu. Indeks pociągnęły w dół m.in. technologiczne blue chipy. W dziesiątce jego najmocniej taniejących składników znalazły się m.in. AMD (-5,15 proc.), Amazon.com (-4,25 proc.) i Alphabet (-3,9 proc.). Indeks S&P 500 Equal Weight, dający taką samą „wagę” wszystkim spółkom, wzrósł w środę o 0,7 proc.

Popyt przeważał w 6 z 11 głównych segmentach S&P500. Najmocniej drożały spółki energii (2,65 proc.), nieruchomości (1,75 proc.) i użyteczności publicznej (1,7 proc.). Największe straty poniosły segmenty usług telekomunikacyjnych (-1,9 proc.), IT (-1,6 proc.) i dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (-0,9 proc.).

Wzrosły kursy 20 z 30 blue chipów ze Średniej Przemysłowej Dow Jones. Liderem zwyżek kursów był bank inwestycyjny Goldman Sachs (2,7 proc.), a na dole tabeli znalazł się dostawca oprogramowania dla biznesu Salesforce (-3,35 proc.).

Wartość Nasdaq Composite spadła w środę pomimo tego, że 57 proc. z ponad 3,5 tys. spółek z indeksu drożała na zamknięciu. Spośród dwudziestu o największej kapitalizacji taniało jednak aż 15. Najmocniej spadał kurs producenta mikroprocesorów AMD (-5,15 proc.). Drożały natomiast akcje Tesli (1,5 proc.), co tłumaczono wiadomością, że wszystkie wersje jej auta Model 3 kwalifikują się do pełnej ulgi podatkowej w USA.