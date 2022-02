Największe wzrosty od ponad miesiąca; WIG-Ukraina +8,5 proc.

Informacje o wycofywaniu rosyjskich wojsk z granicy z Ukrainą zachęciły inwestorów do kupowania akcji także na GPW. Indeks WIG20 zyskał we wtorek 2,2 proc. i był to najlepszy wynik od ponad miesiąca. Najmocniej w górę poszły notowania spółek ukraińskich, a grupujący je indeks wzrósł 8,5 proc. Zdaniem analityka Xeliona, Kamila Cisowskiego, 3-tygodniowy trend boczny widoczny na wykresie WIG20, powinien zakończyć się wybiciem w górę.

"Wtorkową sesję zdominowały doniesienia o wycofywaniu się wojsk rosyjskich z granicy z Ukrainą. Wspiera to scenariusz, którego jesteśmy zwolennikami, że do rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie dojdzie. Chociaż nastroje związane z tą sytuacją mogą podlegać jeszcze gwałtownym zmianom. Na razie w informacjach o wycofywaniu rosyjskich wojsk jest więcej deklaracji, niż rzeczywistych działań" – powiedział PAP Biznes analityk Xeliona Kamil Cisowski.