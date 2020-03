Największe zaskoczenia już za nami?

Początek wtorkowej sesji przynosi kontynuację dobrych nastrojów jakie były obserwowane podczas otwarcia tygodnia.

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się w przypadku technologicznego Nasdaqa niespełna 4% wzrostami, a kontrakt terminowy na S&P 500 wychodzi dziś powyżej 2600 pkt., czyli znajduje się na dwutygodniowych maksimach. Niemiecki Dax podejmuje natomiast próbę wyjścia powyżej 10000 pkt. Zaskakująco dobre okazały się dzisiejsze rządowy odczyty PMI z Chin za marzec. Wskaźnik dla przemysłu wzrósł bowiem do 52.0 pkt. z 35.7 pkt. odnotowanych w lutym i mediany prognoz rynkowych na poziomie 42.1 pkt. Indeks odzwierciedlający natomiast kondycje sektora usługowego wzrósł do 52.3 pkt. z 29.6 pkt. w lutym i konsensusu rynkowego na poziomie 42.0 pkt. Dane te wskazują, że chińska gospodarka szybciej od oczekiwań odbudowywane aktywność po wstrzymaniu produkcji w lutym w podobnej skali jak teraz ma miejsce w Europie czy USA, co daje nadzieje, że i pozostałe gospodarki będą szybko wychodzić z zapaści. Do danych tych trzeba jednak podchodzić z rezerwą, bowiem w przeszłości pojawiały się znaki zapytania związane z ich wiarygodnością, a po drugie sama konstrukcja ankiet wskazuje tylko, że kondycja ponad połowy firm jest lepsza niż to było w momencie gdy chińska gospodarka się zatrzymała, co jest niewielkim pocieszeniem. Długa droga jeszcze do tego aby chińska gospodarka odzyskała pełnie wigoru sprzed epidemii koronawirusa. Rynek coraz bardziej zaczyna skłaniać się za scenariuszem zakładającym, że wszystko co nieprzewidywane się już wydarzyło, a dalszy rozwój epidemii jest już dobrze nakreślony i w perspektywie połowy roku najgorsze powinno chylić się ku końcowi. Gospodarki dzięki wprowadzonym bezprecedensowym bodźcom powinna szybko wrócić do punktu wyjścia. W dniu wczorajszym nastoje poprawiały jeszcze informacje o szybkich testach na koroawirusa, które zdecydowanie ograniczyłyby jego rozprzestrzenianie się i zwiększyły szanse w walce z nim.



Na rynku walutowym dolar odrabia ubiegłotygodniowe straty, a kurs EURUSD narusza poziom 1.10. Dzięki poprawiającym się nastrojom na rynkach finansowych i przecenie japońskiego jena notowania USDJPY wychodzą powyżej 108. Ropa naftowa odbija od dna, a kurs WTI wychodzi powyżej 21 USA za baryłkę po tym jak amerykański prezydent wyraził wolę odbycia rozmowy z Władimirem Putinem na temat sytuacji na rynku. Rosja była głównym oponentem kontynuowania polityki cięć. W obecnej sytuacji gdy światowy popyt na ropę uległ załamaniu do unormowania sytuacji koniecznej jest drastyczne ograniczenia wydobycia. Pytanie jednak czy odbędzie się ono w związku z brakiem zapotrzebowania przez rafinerie, które mają ograniczone zdolności magazynowania surowca czy w związku z ponownym nawiązaniem współpracy. Dla producentów ropy lepszy byłby ostatni scenariusz, dający nadzieję na odbicie notowań w kierunku 30 USD za baryłkę. Przy braku popytu trudno liczyć najsilniejsze wzrosty.