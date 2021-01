Fundusz emerytalny sprzedał wszystkie posiadane akcje właściciela centrów handlowych, którego kurs poszybował w górę dzięki spekulantom z serwisu Reddit.

Ontario Teachers’ Pension Plan sprzedał 24,56 mln akcji amerykańskiej spółki Mecerich po średnim kursie 20,25 USD, czyli za blisko 500 mln USD. Największy akcjonariusz spółki miał 16,4 proc. jej kapitału.

Mecerich to REIT z Santa Monica w Kalifornii. Od lat borykał się z problemami, które znacząco pogłębiła jeszcze pandemia. Przez trzy lata, do końca 2020 roku, wartość rynkowa spółki spadła o 84 proc. Na szczęście Mecerich pojawił się wśród spółek, o których zaczęto mówić na forach poświęconych inwestowaniu na serwisie Reddit. Także na słynnym już wallstreetbets. Przez cztery sesje akcje Mecerich zdrożały o 68 proc. dochodząc do ok. 26 USD przy znaczącym wzroście wolumenu handlowanych papierów. Spekulantów z Reddita zachęciło do zakupów to samo, co w przypadku innych spółek. Że mogli utrzeć nosa grającym na spadek kursu Mecerich, którego aż 57 proc. akcji dostępnych w handlu objęła krótka sprzedaż.