Największy akcjonariusz Nordea Banku, fińska grupa Sampo, planuje po raz kolejny pozbyć się części swoich udziałów.

Sampo zaoferuje aż 162 mln akcji Nordei inwestorom instytucjonalnym - wynika z opublikowanego we wtorek oświadczenia. Gdyby transakcja doszła do skutku, udział fińskiej spółki w banku zmniejszyłby się z 16 do 11,9 proc.