Fińska spółka Sampo poinformowała o zamiarze sprzedaży dużej części posiadanych 16 proc. akcji największego skandynawskiego banku Nordea.

Sampo będzie sprzedawać akcje banku przez najbliższe 18 miesięcy. Oznacza to sukces niektórych inwestorów fińskiej spółki, m.in. amerykańskiego Elliott Management, wzywających ją od pewnego czasu do całkowitego pozbycia się akcji Nordea Banku. Już w listopadzie ubiegłego roku Sampo sprzedało ok. 4 proc. jego akcji poniżej ceny rynkowej.