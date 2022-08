Największy „jastrząb” w Fed twierdzi, że nic się nie zmieniło

W środę Departament Pracy poinformował, że inflacja spadła w lipcu w USA w ujęciu rocznym do 8,5 proc. z 9,1 proc. w czerwcu. Oczekiwano zniżki do 8,7 proc. Dane o inflacji bazowej także pokazały słabnięcie presji cenowej.

Neel Kashkari, fot. Bloomberg

Podczas konferencji w Aspen Kashkari, uważany za największego obecnie „jastrzębia” w Fed, podkreślił, że bank centralny jest „bardzo daleki od ogłaszania zwycięstwa nad inflacją”. Powiedział, że wciąż opowiada się za podwyższeniem głównej stopu Fed do 3,9 proc. do końca roku i do 4,4 proc. do końca 2023 roku.

- Nie widziałem niczego, co by to miało zmienić – powiedział Kashkari.

Podczas innej konferencji w środę szef Fed w Chicago Charles Evans podkreślał, że inflacja nadal jest „nieakceptowalnie wysoka”. Powiedział, że oczekuje „podwyżek stóp do końca obecnego roku, a także w przyszłym, aby mieć pewność, że wróci do docelowych 2 proc.”.