Głównie za sprawą drożejącego węgla australijski BHP Group osiągnął 21,3 mld USD zysku w roku zakończonym w czerwcu, donosi Reuters.

To oznacza poprawę wyniku o 26 proc. i największy zysk koncernu od 11 lat. Do tego wyższy niż oczekiwał rynek. BHP Group wypłaci w związku z tym rekordową dywidendę 3,25 USD na akcję. Analitycy uważają, że doskonała sytuacja finansowa skłoni koncern do kolejnych prób przejęć.