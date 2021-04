A.P. Moller-Maersk prawie dwukrotnie podwyższył prognozę tegorocznego zysku. Jako powód podał nadzwyczaj korzystne otoczenie biznesowe, w którym gwałtownie wzrósł popyt na jego usługi.

Duński gigant przewozów morskich oczekuje w tym roku zysku EBIT w granicach 9-11 mld USD. Wcześniej prognozował, że wyniesie 4,3-6,3 mld USD. EBITDA ma wynieść 13-15 mld USD wobec wcześniej zapowiadanych 8,5-10,5 mld USD.

fot. Bloomberg

Moller-Maersk, którzy przewozi ok. 20 proc. kontemerów transportowanych drogą morską na świecie, spodziewa się obecnie globalnego wzrostu popytu na te usługi wynoszącego 5-7 proc. Wcześniej szacował go na 3-5 proc. Duńska spółka wskazała jako powód podwyższenia prognoz przede wszystkim spodziewany wzrost chińskiego eksportu do USA.

W pierwszym kwartale przychody Moller-Maersk wyniosły 12,4 mld USD i były ok. 200 mln USD niższe niż oczekiwano. Pełne wyniki spółka opublikuje 5 maja.