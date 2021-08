Wiara we wsparcie banku centralnego stoi za napływem pieniędzy do amerykańskich funduszy akcji, twierdzą stratedzy Bank of America.

Amerykańskie fundusze akcji otrzymały 12,8 mld USD w tygodniu zakończonym 18 sierpnia, poinformował bank powołując się na dane EPFR Global. Na świecie inwestorzy przekazali do funduszy akcji 23,9 mld USD i wycofali 4,5 mld z funduszy gotówkowych, które zanotowały pierwszy odpływ pieniędzy od pięciu tygodni.

fot. Bloomberg Dane, zebrane jeszcze przed publikacją w środę „minutes” z posiedzenia FOMC, pokazują niesłabnącą wiarę inwestorów we wsparcie banków centralnych i skłaniają ich do kupowania na spadkach. - Inwestorzy mają zero obaw dotyczących banków centralnych – napisali w raporcie stratedzy BoA. – Globalne banki centralne wydają 834 mln USD co godzinę na zakup obligacji od początku pandemii. Rząd USA wydaje 875 mln USD co godzinę od początku tego roku. Nie ma co się dziwić, że wszyscy wierzą w TINA [ nie ma alternatywy – red. pb.pl] oraz BTD [kupuj na spadkach – red. pb.pl] – zauważyli.

