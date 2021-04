Pieniądze popłynęły do globalnych funduszy obligacji po tym jak rentowności w USA zaczęły spadać po gołębich sygnałach z Fed, donosi Reuters.

Napływ pieniędzy do globalnych funduszy obligacji wyniósł 20,85 mld USD przez tydzień. W przypadku funduszy obligacji USA napływ wynosił 13,7 mld USD i był największy od 3 lutego. Reuters przypomina, że rentowność obligacji 5-letnich USA spadła o 6 pkt. bazowych od poniedziałku, kiedy była najwyższa od 14 miesięcy.

Globalne fundusze akcji także zanotowały napływ pieniędzy w kwocie 10,2 mld USD. Największy od trzech tygodni strumień kapitału popłynął do funduszy spółek technologicznych, sięgnął 1,73 mld USD.

Do globalnych funduszy rynku pieniężnego napłynęło netto 47,8 mld USD, z czego tylko do europejskich ok. 36 mld USD.

Wśród funduszy rynku towarowego, fundusze matali szlachetnych zanotowały odpływ 642 mln USD. Reuters zwraca uwagę, że to już dziewiąty z rzędy tydzień odpływu.