Fundusze ETF obligacji wysokich rentowności zmierzają do zakończenia miesiąca największym napływem pieniędzy od 2015 roku. To zasługa Fed.

„Śmieciowe” ETF przyciągnęły w kwietniu 5,2 mld USD. Prowadzony przez BlackRock fundusz iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF dostał rekordowe 3,6 mld USD.

Inwestorzy zainteresowali się ETF obligacji wysokich rentowności po tym jak wcześniej w kwietniu Fed rozszerzył zakupy na rynku na obligacje „upadłych aniołów”, czyli spółek, których ocena kredytowa została w ostatnim czasie obniżona do poziomu „śmieciowego”, a także „śmieciowe” ETF.

- Nawet jeśli nie zakończy się to zakupem ton papierów wysokich rentowności, jedynie fakt, że taka możliwość została wspomniana daje inwestorom mnóstwo komfortu, jeśli wiedzą, że Fed potencjalnie może także tu kupować - powiedział Brian Price, szef inwestycji w Commonwealth Financial Network. – To niezwykle silny czynnik, że Fed może wejść na te rynki – dodał.

Fidelity szacuje, że ok. 215 mld USD długu w USA może stracić rating inwestycyjny w tym roku. Najbardziej zagrożony jest sektor energetyki.