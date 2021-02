Największy od 5 miesięcy napływ pieniędzy do „srebrnych” funduszy

Drobni inwestorzy pompują obecnie bańkę na srebrze, co widać w danych o napływie pieniędzy do funduszy inwestujących w metal, donosi Reuters.

Dane Refinitiv Lipper pokazały, że napływ pieniędzy do 28 globalnych „srebrnych” funduszy był w styczniu największy od sierpnia ubiegłego roku. Zostały one zasilone łącznie kwotą 1,8 mld USD. Najwięcej popłynęło do iShares Silver Trust ETF, największego „srebrnego” ETF. Zasilony został kwotą 1,2 mld USD, z czego tylko w ubiegłym tygodniu było to 780 mln USD.