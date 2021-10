Globalne fundusze akcji zanotowały w tygodniu zakończonym 27 października największy napływ pieniędzy od połowy marca, informuje Reuters.

Dane monitorującej rynek firmy Lipper pokazały, że do globalnych funduszy akcji napłynęło 24,52 mld USD netto. Fundusze amerykańskie zanotowały napływ wysokości 12,99 USD, europejskie 6,62 mld USD, azjatyckie 3,05 mld USD, a japońskie 2,88 mld USD.

fot. Bloomberg

W podziale na sektory, fundusze ochrony zdrowia otrzymały 1,08 mld USD, a dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych 0,89 mld USD. Fundusze spółek technologicznych zanotowały piąty napływ netto z rzędu, który tym razem sięgnął 224 mln USD.

Globalne fundusze obligacji zanotowały 2,7 mld USD napływu pieniędzy i był on o ok. 65 proc. niższy niż tydzień wcześniej. Do funduszy obligacji zabezpieczonych przed inflacją napłynęło jednak aż 2,6 mld USD, najwięcej od grudnia 2019 roku.

Fundusze rynku pieniężnego zanotowały największy napływ pieniędzy od sześciu miesięcy i sięgnął on 65,66 mld USD.

Inwestorzy nadal opuszczają fundusze rynków wschodzących. Wycofali 1,5 mld USD z funduszy obligacji, które tym samym zaliczyły szósty tydzień z rzędu odpływu pieniędzy. Z funduszy akcji wycofano 275 mln USD. W poprzednim tygodniu notowały one napływ 1,47 mld USD, przypomniał Reuters.