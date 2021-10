Perspektywa spowolnienia wzrostu gospodarczego i gołębiego EBC skłoniła inwestorów do kupowania obligacji skarbowych Niemiec, informuje Reuters.

Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec spada w środę o 6 pkt. bazowych do minus 0,168 proc. To największa jej zniżka od końca lutego. Krzywa rentowności Niemiec wypłaszczyła się, bo rentowność „trzydziestolatek” spadła w środę o 8 pkt. bazowych do 0,16 proc. i jest najniższa od pięciu tygodni.