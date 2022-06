W tygodniu zakończonym 22 czerwca z globalnych funduszy akcji odpłynęło 16,8 mld USD, poinformował Bank of America powołując się na dane EPFR Global. Fundusze amerykańskich akcji zanotowały pierwszy odpływ od siedmiu tygodni, wynoszący 17,4 mld USD. Obligacje zanotowały odpływ 23,5 mld USD. Inwestorzy zwiększyli ilość gotówki o 10,8 mld USD, a złota o 0,6 mld USD.

Stratedzy Bank of America poinformowali w raporcie, że wskaźnik „byków/niedźwiedzi” utrzymuje się w obszarze „skrajnie niedźwiedzim”, co uznali za sygnał kupna dla akcji. Wskazują, że w tym roku inwestorzy kupili akcje za 195 mld USD, a sprzedali obligacje za 193 mld USD, co w ich ocenie oznacza iż nie można wciąż mówić o kapitulacji rynku akcji. W ubiegłym tygodniu Bank of America prognozował, że obecny „rynek niedźwiedzia” na S&P500 potrwa do października i zakończy się wartością 3000 pkt., czyli 21 proc. niższą niż obecnie.