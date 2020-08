Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec wzrosła we wtorek najwyżej od ponad dwóch tygodni po zaskakująco dobrym odczycie ZEW, donosi Reuters.

Wskaźnik nastrojów niemieckich inwestorów ZEW wzrósł w sierpniu niespodziewanie aż do 71,5. To jego największa wartość od 2004 roku. W lipcu wynosił 59,3 i oczekiwano jego spadku do 55.

Rentowność 10-letnich obligacji Niemiec wzrosła o ponad 5 pkt. bazowych, do minus 0,463 proc., i była najwyższa od ponad dwóch tygodni. To także największy jednodniowy wzrost wartości rentowności Bundów od 13 lipca kiedy doszło do wyprzedaży obligacji w związku z wspięciem się rynku akcji na pięciomiesięczny szczyt. - Powietrze poniżej minus 0,5 proc. dla Bundów robi się coraz rzadsze, a nadzieja na poprawę perspektyw gospodarczych pcha rentowności w górę – powiedział Rainer Guntermann, strateg rynku stóp w Commerzbanku.





