Rentowność 10-letnich obligacji Włoch spadła o prawie 2 punkty bazowe do 0,543 proc. Jest to najniższy poziom od 11 stycznia. W ciągu ostatnich pięciu sesji zyski z tych papierów dłużnych obniżyły się już o prawie 11 punktów bazowych, co jest największym tygodniowym spadkiem od października ubiegłego roku.