W kwietniu japoński eksport wzrósł mocniej niż oczekiwano dzięki globalnej poprawie popytu na auta i elektronikę, informuje Reuters.

Eksport rósł w kwietniu o 38 proc. w ujęciu rocznym. Ekonomiści oczekiwali zwyżki o 31 proc. W marcu rósł o 16,1 proc.

Największy wzrost eksportu od kwietnia 2010 roku to głównie skutek zwiększonych dostaw aut i części zamiennych do USA, a także sprzętu wykorzystywanego do produkcji chipów do Chin.

fot. Bloomberg

Eksport do Chin, największego partnera handlowego Japonii, wzrósł o 33,9 proc. w kwietniu. Eksport do USA rósł o 45,1 proc., najmocniej od 2010 roku.