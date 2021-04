W ciągu pięciu dni z ETF odzwierciedlającego Nasdaq 100 inwestorzy wycofali 6 mld USD, najwięcej od 2000 roku, kiedy pękła bańka dotkomów.

Odpływ pieniędzy z zarządzającego 161 mld USD aktywów Invesco QQQ Trust Series 1 nastąpił głównie przez Netflixa, który rozczarował inwestorów informując o mniejszej niż oczekiwano liczbie nowych subskrybentów. ETF zmierza do zakończenia tygodnia pierwszym spadkiem od ponad miesiąca.

fot. Bloomberg

Analitycy wskazują, że rozczarowanie wywołane przez Netflixa zwiększyło napięcie przed publikacją w przyszłym tygodniu wyników przez inne technologiczne blue chipy, m.in. Microsoft oraz spółki z grupy FAANG, jak Amazon.com i Apple.

- Kiedy sezon wyników nabiera temperatury, szczególnie w związku z publikacjami spółek technologicznych w przyszłym tygodniu, jest prawdopodobne, że oczekiwania wobec nich mogą okazać się zbyt wysokie – powiedział James Pillow, dyrektor zarządzający z Moors & Cabot Inc. – Jest jeszcze zbyt wcześnie, ale zwróćmy uwagę, gdzie pojawiły się największe niespodzianki dotyczące zysków: w segmentach materiałowym, energii i finansowym. We wszystkich to wzrost o 80 proc. lub więcej. Pieniądze pójdą za wynikami. A dobre wyniki są w tych segmentach – dodał.

Spółki technologiczne, które już opublikowały wyniki kwartalne, informowały o średnio 18 proc. wzroście zysku.