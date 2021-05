Największy producent litu chce go odzyskiwać ze starych aut

Albemarle Corp., największa górnicza spółka dostarczająca lit, chce skorzystać z rosnącej dostępności starych aut elektrycznych do odzyskiwania metalu.

Amerykańska spółka inwestuje już z partnerami w recykling, określając tą działalność jako „krytyczną” dla dalszego wzrostu. Eksperci zwracają uwagę, że od debiutu Tesli Roadster, czyli pojawienia się pierwszego pokolenia współczesnych aut elektrycznych, mija już 13 lat. Oznacza to, że wkrótce będą wycofywane z rynku i wówczas ruszy ich recykling, podkreśla Christopher Perrella z Bloomberg Intelligence.

BloombergNEF szacuje, że w 2020 roku „zakończyło życie” ok. 62 tys. ton aut elektrycznych i stacjonarnych pakietów gromadzenia energii elekrtycznej. Eksperci prognozują, że w 2030 roku na świecie będzie sprzedawane ok. 26 mln aut elektrycznych, a na wysypiska trafi ok. 1,7 mln ton akumulatorów.